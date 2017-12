Steht türkis-blaue Regierung schon heute Abend?

"Letzte Schwünge vor dem Ziel"

Man bemühe sich und würde sich freuen, wenn es gelingt, heute noch eine Einigung präsentieren zu können, betonte Blümel im Rahmen des Statements, bei dem keine Fragen erlaubt waren. Mit einem Skirennen verglichen, mache man gerade die "letzten Schwünge vor dem Ziel". Versprechen könne er allerdings nichts, schränkte Blümel ein - ein Sturz auf den letzten Metern ist freilich eher unwahrscheinlich.

Von der FPÖ stellte sich Freitagvormittag niemand den Medien. Die Verhandlungsrunde dürfte mehrere Stunden dauern. Schaffen die Verhandler wie erwartet einen Abschluss der Gespräche, gehen die beiden Parteichefs Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache am Samstag in ihre jeweiligen Gremien. Präsentieren dürfte sich die neue Bundesregierung dann am Samstagnachmittag.