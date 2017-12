Frankreich: Mindestens 4 Tote bei Schulbus-Unfall

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr an einem Bahnübergang in dem Ort Millas westlich von Perpignan. Der Regionalzug erfasste demnach den Schulbus am Heck. Berichten von Augenzeugen zufolge soll der Bus bei der Kollision in zwei Teile zerrissen worden sein, berichtet das Nachrichtenportal "France Bleu".