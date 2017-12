Flüchtlingsstreit in der EU wieder voll entbrannt

Ungarn über Tusk: "Endlich mal einer, der die Wahrheit ausspricht"

Lob erntete Tusk hingegen von den Visegrad-Staaten. "Es ist höchst erfreulich, dass endlich eine europäische Führungspersönlichkeit, noch dazu der Ratspräsident, die Wahrheit ausspricht, die jeder kennt", erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstag gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden neuen Ministerpräsidenten Polens und Tschechiens, Mateusz Morawiecki und Andrei Babis, sagten in Brüssel, dass sie wie ihre Vorgänger das EU-Verteilsystem von Flüchtlingen ablehnten. Auch Tschechiens Ministerpräsident Babis sprach von einem "sinnlosen” Quotensystem. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wiederum kritisierte die Visegrad-Staaten: "Wir können kein System haben, bei dem sich Länder das herauspicken, was sie von der EU haben wollen, aber in anderen Fragen nicht solidarisch verhalten."

Visegrad-Staaten wollen 35 Millionen Euro für Migrationsprojekte investieren

Juncker und der italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni versuchten am Donnerstagmorgen Bewegung in die Debatte zu bringen. Sie trafen sich in Brüssel mit den Regierungschefs von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sagte danach zu, dass die Mitglieder der sogenannten Visegrad-Gruppe bereit seien, sich etwa finanziell am Kampf gegen illegale Migration in Nordafrika und vor allem Libyen zu beteiligen. Die Visegrad-Gruppe bietet Italien 35 Millionen Euro an, um Migrationsprojekte in Nordafrika zu unterstützen. Gentiloni begrüßte dieses Angebot, pochte aber darauf, dass auch die Osteuropäer wie alle anderen EU-Staaten Flüchtlinge aufnehmen.