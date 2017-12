IS droht mit Terror zur Weihnachtszeit in Wien

Zu sehen ist ein Foto, das Passanten in Winterkleidung auf dem Kohlmarkt in der Wiener City zeigt. Die darauf abgebildete Aufschrift kann man getrost als Drohung bezeichnen. "Bald in Ihrem Urlaub" steht darauf geschrieben.

Mit weiteren Anschlägen auf Europa und Amerika gedroht

"Die Plakate sind uns natürlich bekannt. Es handelt sich dabei um eine bereits bekannte Terrorstrategie, um Aufmerksamkeit zu erlangen sowie Angst und Furcht zu verbreiten", erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck, am Donnerstagvormittag gegenüber krone.at. Die Analyse des Plakats sei im Laufen, man kooperiere hierbei natürlich auch mit weiteren Stellen, versicherte der Sprecher.

"Keine konkrete Drohung"

"Es gelten für Österreich nach wie vor die bereits bekannten erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und -vorkehrungen. Eine konkrete Drohung gibt es aber nicht", betonte Grundböck. Im selben Stil gebe es auch weitere Fotomontagen, die im Hintergrund verschiedenste Städte der Welt zeigen, berichtete er.

Darunter fand sich etwa auch ein Plakat von New York mit der Aufschrift "Wir treffen uns zu Weihnachten in New York ... bald". Tatsächlich kam es Anfang der Woche zu einem Terrorakt mit einer Bombe in der Nähe des Times Square. Der 27-jährige Verdächtige Akayed Ullah zündete offenbar an einem Busbahnhof eine Bombe. Er wollte sich selbst in die Luft sprengen, doch der Versuch scheiterte, der mutmaßliche IS-Kämpfer wurde schwer verletzt. Drei Passanten kamen mit leichten Verletzungen davon.