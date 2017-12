Explosion am Busbahnhof: Nächster Terror-Akt in NY

In New York ist es am Montag zu einer Explosion an einem Busbahnhof in Manhattan gekommen. Mehrere U-Bahn-Linien wurden umgehend evakuiert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Der Mann, der bei der Detonation als einziger schwer verletzt worden sein dürfte, soll bei einem Selbstmordattentat im Namen des IS gescheitert sein. Während ein in sozialen Netzwerken veröffentlichtes Foto den verletzten Attentäter am Boden liegend zeigt, ist auf einem - mit einem Handy abgefilmten - Video aus einer Überwachungskamera (siehe oben) der Moment der Explosion zu sehen.