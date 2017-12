Bub (3) nach Badeunfall Pflegefall: Schuldsprüche

Eine 24 Jahre alte Kindergartenpädagogin und ein 23-jähriger Bademeister sind am Mittwoch am Bezirksgericht Bleiburg in Kärnten wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen und zu Geldstrafen verurteilt worden. Richter Franz Boschitz sah es als erwiesen an, dass sie im August ihre Aufsichtspflicht verletzten, als ein dreijähriger Bub unbemerkt ins Wasser fiel und mehrere Minuten reglos darin trieb, ehe er entdeckt wurde. Das Kind ist nun ein Pflegefall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.