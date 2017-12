OÖ: Bedienfehler führte zu Chlorgasaustritt

Unternehmen "sehr betroffen"

Eine Evakuierung des gesamten Areals wurde nach dem Zwischenfall durchgeführt, auch ein Einkaufsmarkt in der Nähe vorübergehend geschlossen. Am Nachmittag konnten sämtliche Sperren schließlich wieder aufgehoben werden. Laut Agrana habe für die Umgebung des Werkes zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Beim Unternehmen zeigte man sich "sehr betroffen, dass durch diesen Vorfall Menschen zu Schaden gekommen sind". Die Produktion werde wie geplant in wenigen Tagen wieder gestartet.

Die Produktion im Werk war in dieser Woche nicht gelaufen, da eine planmäßige Revision bzw. Wartung anstand. Die Agrana definiert sich als ein international ausgerichtetes österreichisches Unternehmen, das landwirtschaftliche Rohstoffe zu industriellen Produkten verarbeitet. Nach eigenen Angaben auf seiner Homepage ist der Konzern mit rund 8600 Mitarbeitern an 55 Produktionsstandorten weltweit tätig. Am Standort Aschach wird Maisstärke produziert.