Kanal soll die Donau mit dem Mittelmeer verbinden

Projekt soll 17 Milliarden Euro kosten

Bereits im Februar hatte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras den Bau des Kanals als ein Projekt bezeichnet, das "die Geografie des Balkan verändern könnte". Wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr, könnte der gigantische Plan Schätzungen zufolge rund 17 Milliarden Euro kosten. Das Projekt könnte - falls Investoren gefunden werden sollten - binnen sechs Jahren realisiert werden. Chinesische Unternehmen hätten bereits Interesse gezeigt, hieß es.

Die Wasserstraße soll die Donau über ihren Nebenfluss Morava (auch: Große Morava), der unterhalb von Belgrad in die Donau mündet, mit dem Fluss Vardar (der in Griechenland Axios heißt, Anm.) verbinden, der westlich von Thessaloniki in das Ägäische Meer mündet.