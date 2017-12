Klagenfurt: Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr

Was aussah wie ein Großeinsatz, entpuppte sich aber bald als wenig aufregend: In einem Innenstadtlokal nahe der Stadtgalerie war eine Rauchprobe durchgeführt worden. Dabei wird Rauch aus einer Patrone kontrolliert in die verwinkelten Lüftungsschächte geblasen, um herauszufinden wo diese hinführen. "Gerade in alten Gebäuden ohne genaue Baupläne ist das hilfreich", erklärt ein Feuerwehrmann.