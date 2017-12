Terrorprozess: Auch in Kärnten Angst vor IS

Das sieht der Schöffensenat anders: Schuldspruch wegen Beteiligung an einer terroristischen und kriminellen Vereinigung, dem IS. Das Urteil fällt mit zwei Jahren Haft dagegen nicht so klar aus - für die Staatsanwaltschaft ist das viel zu wenig, für die Verteidigung naturgemäß zu viel. Beide berufen.

Haftanträge abgelehnt

Der 23-jährige mutmaßliche IS-Rückkehrer bleibt bis zu einem Urteil am Oberlandesgericht Graz wohl weiterhin in Freiheit. Obwohl er von Terrorismusexperten als gefährlich eingestuft wurde, sind Haftanträge laut Staatsanwaltschaft abgelehnt worden. Eine Entscheidung, die nicht verständlich scheint.

Kerstin Wassermann, Kärntner Krone