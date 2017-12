Kleinpartei ficht Nationalratswahl beim VfGH an

Die Kleinpartei EUAUS hat beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Nationalratswahl angefochten. Parteichef Robert Marschall führte in der Anfechtung sieben "Hauptbeschwerdegründe" an. Unter anderem hätte die "Liste Sebastian Kurz" nicht den Listenplatz 2 der ÖVP bekommen dürfen. Außerdem fehle laut Marschall der Briefwahl die rechtliche Grundlage. Der VfGH ersuchte nun in einem Schreiben die anderen wahlwerbenden Parteien um Stellungnahme binnen fünf Wochen.