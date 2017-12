Betreiber beruhigt: Gasversorgung aufrecht!

Italien: "Lieferungen aus Österreich werden neu aufgenommen"

Auch in Italien würde man laut Teichert über eigene Leitungen verfügen und so einem Engpass wohl entgegenwirken können. Aus Italien war zu Mittag zu hören, dass die Gaslieferungen aus Österreich noch am Dienstag neu aufgenommen werden, sollte es keine Schäden bei den Transportinfrastrukturen in Baumgarten geben, teilte der italienische Gasversorger SNAM mit. Die Sicherheit des italienischen Gasversorgungssystem sei von Reserven garantiert, betonte SNAM, der seit 2016 an der Gas Connect wesentlich ist. Die Versorgung sei aber wegen der Lagerbestände auf jeden Fall gesichert. Auch das italienische Wirtschaftsministerium wies auf Lagerbestände hin und erklärte, dass der Notstand in solchen Fällen automatisch ausgerufen werde. Die Lage sei "unter Kontrolle".