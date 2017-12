Milliardär kann Wunsch von Enkelin nicht erfüllen

"Kniffliger Wunsch"

Die Tochter von Bernie Ecclestone, die in Großbritannien gerade mit ihrer ITVbe-Realityshow "Tamara's World", in der sie Einblicke in ihr Leben gibt, für Aufregung sorgt, verriet: "Sie hat einen etwas kniffligen Wunsch. Sie hat ein echtes Einhorn bestellt." Ecclestone wisse jetzt nicht, was sie tun soll.