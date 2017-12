Wetterumschwung: Föhn bringt bis zu 13 Grad plus!

Von Westen her ziehen am Donnerstag wieder ein paar Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Zunächst kann es im Osten und Süden auch noch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder geben. Abends ist dann sowohl im äußersten Westen sowie ganz im Norden mit ein paar Regenschauern zu rechnen (Schneefallgrenze: zwischen 1000 und 1500 Metern Seehöhe). Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest mit Frühtemperaturen von minus sieben bis plus ein Grad und Tageshöchstwerten von minus ein bis plus acht Grad.

Am Freitag bringt eine Störungszone verbreitet viele Wolken, nur zwischendurch kann es ein wenig auflockern. Dabei regnet es zunächst vor allem an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten ein wenig, später verlagert sich die Niederschlagstätigkeit dann in den Südwesten. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 bis 1200 Metern. Im Osten bläst lebhafter Westwind, sonst ist es eher schwach windig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte bei ein bis sieben Grad.