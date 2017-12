FPÖ-Chef Strache ab 19.45 Uhr im Talk auf krone.at

Anliegen in puncto Nichtraucherschutz in Einklang bringen

In puncto Nichtraucherschutz meint der FPÖ-Chef, dass man hier den Jugendschutz verstärken, gleichzeitig aber auch die Anliegen der Gastronomen berücksichtigen müsse, die ja mitunter hohe Investitionen in die Errichtung abgetrennter Raucherbereiche getätigt hätten.

