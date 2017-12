Geheimtreffen von Kurz und Strache in der Hofburg

Die letzten Hoffnungen der SPÖ-Spitze auf ein großes Zerwürfnis von ÖVP und FPÖ bei den Koalitionsgesprächen dürften enttäuscht werden: Wie die "Krone" in der Nacht auf Mittwoch erfahren hat, waren ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstagabend bei einem Geheimtreffen in der Hofburg. Bei diesem Gespräch soll Alexander Van der Bellen ein Update über den Stand der Regierungsverhandlungen erhalten haben. Ebenso könnten brisante Personalfragen abgeklärt worden sein - und auch der Tag der Angelobung.