"Österreich hat die OSZE vor einer Krise bewahrt"

Einlenken Russlands nach monatelangen Blockaden entscheidend

Freilich wäre ohne den russischen Außenminister Sergej Lawrow nichts gegangen. Nachdem er zuvor monatelang blockiert hatte, hob er beim informellen Ministertreffen im niederösterreichischen Mauerbach am 11. Juli öffentlichkeitswirksam den Daumen. Gleich setzten Spekulationen ein, es habe sich um Wahlkampfhilfe für den ÖVP-Chef gehandelt. Vier Monate später gewann Kurz die Wahl und verhandelt nun mit der russlandfreundlichen FPÖ über eine Regierung. Mit der Einigung in Mauerbach habe Österreich eine "drastische Verschlechterung" in der OSZE abgewendet, betonte OSZE-Experte Wolfgang Zellner. "Wenn das nicht gelungen wäre, wäre die OSZE in eine ganz üble Schieflage gekommen."