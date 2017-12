Conchita Wurst: "Ich trage auch Damenunterwäsche!"

So ungewöhnlich es auch klingen mag, einen Mann in Frauenkleidung als Testimonial für einen österreichischen Dessous-Herrsteller zu buchen, macht für Palmers Sinn. Nicht nur, dass Conchita ausreichend Erfahrung in Sachen Frauenwäsche durch ihre Bühnenshows hat, steht sie doch auch für Toleranz, Weltoffenheit und Modebewusstsein. In Prag eröffnete unser Songcontest-Star jetzt sogar die neueste Filiale des Wäschekonzerns. Adabei-TV begleitete die 4-fache "Amadeus"-Gewinnerin bei ihrem Auftritt.