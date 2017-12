RB Salzburg stürmt ungeschlagen ins EC-Frühjahr!

Am Montag (13 Uhr) erfährt der österreichische Meister seinen Gegner in der Runde der letzten 32. Zum Duell mit dem ebenfalls von Red Bull unterstützten deutschen Vizemeister RB Leipzig kann es in der ersten K.-o.-Runde aber noch nicht kommen: Die in der Champions League gescheiterten Leipziger zählen als einer der besten Gruppen-Dritten ebenfalls zu den gesetzten Teams.