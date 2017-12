Katschberger Adventwanderweg

In jedem befindet sich etwas ganz Besonderes. In der Gesangshütte können die Besucher mit Sängern Adventlieder anstimmen. In einer anderen Hütte kann man bezaubernden Wintergeschichten lauschen. Und die Kinderaugen leuchten, wenn sie in die Teddybärenwerkstatt eintreten. Denn hier bekommen die Kleinen einen eigenen Teddy, der mit Hilfe von den Engerln hergestellt wurde. Die Schafe und Esel im Stall freuen sich, wenn sie gestreichelt und gefüttert werden. Zum Aufwärmen gibt es vor jedem Stadel eine Teestation mit warmen Getränken. Der Adventweg verzaubert mit einer besonderen Winterstimmung die gesamte Familie.

Elisa Aschbacher, Kärntner Krone