"Blind ermittelt": Krimi aus anderer Perspektive

Beim "Krone"-Setbesuch im Palais Schwarzenberg erklärte Hochmair, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat: "Ich war drei Stunden bei 'Dialog im Dunkeln', wo sehenden Menschen der Alltag von Blinden nähergebracht wird. Diese Erfahrung, dass es nicht mehr hell wird, gibt einem eine völlig andere Perspektive aufs Leben. Ich war auch in einem Blindenverein, hab versucht, den ganzen Tag die Augen zuzuhaben, hab mich aber in dem Stiegenhaus, obwohl das blindengerecht ist, nicht und nicht zurechtgefunden!"

Was ihn an diesem Filmprojekt, das bei Erfolg in Serie gehen könnte, freut: "Dass man meine blinde Rollenfigur zum Helden macht! Das ist schon ein spezieller Schritt und ich hoffe sehr, dass es gelingt!"