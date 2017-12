Am Wochenende wird es eisig und verschneit

Der Samstag startet noch mit vielen dichten Wolken, vor allem um den Alpenbogen schneit es noch zeitweise. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter von Westen her langsam und die Chancen auf Sonnenschein steigen, lediglich im Bergland kann es noch bis weit in den Nachmittag hinein schneien. Der Wind aus nordwestlichen Richtungen weht mäßig bis lebhaft. Minus zehn bis plus ein Grad zeigt das Thermometer in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus drei bis plus vier Grad erreicht.

Am Sonntag überwiegt in der Früh und am Vormittag oft noch der Sonnenschein, von Westen ziehen aber bereits Wolken einer Warmfront auf. Bis zum Abend breiten sich die Wolken auf das ganze Land aus und im Westen setzt gegen Abend Schneefall ein, der in den Niederungen rasch in Regen übergeht. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Nach minus zwölf bis minus zwei Grad zu Tagesbeginn sind am Nachmittag minus vier bis plus vier Grad zu erwarten.