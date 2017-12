Befreit: Katze steckte mit dem Kopf in Dose fest

Da staunte Heinz Marolt nicht schlecht, als er vor wenigen Tagen auf der Landesstraße am Klopeiner See unterwegs war. "Am Waldrand habe ich eine Katze gesehen, die mit dem Kopf in einer weggeworfenen Dose stecken geblieben ist", erzählt der Papa und Manager von Model und Schauspielerin Larissa Marolt.