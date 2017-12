Liverpool mit 7:0-Kantersieg ++ Leipzig draußen

RB Leipzig hat bei der Premieren-Teilnahme an der Champions League den Achtelfinal-Einzug verpasst! Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl unterlag am Mittwoch vor eigenem Publikum Besiktas Istanbul mit 1:2 und wurde in der Gruppe G nur Dritter. Für Stefan Ilsanker, der sein Startelf-Comeback gab, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Co. geht es damit 2018 in der Europa League weiter. Besiktas, das Rang eins schon zuvor sicher gehabt hatte, blieb auch im sechsten Spiel ungeschlagen. Dahinter schaffte der FC Porto dank eines 5:2-Erfolgs gegen AS Monaco den Aufstieg. Die weiteren offenen Achtelfinal-Tickets gingen an Liverpool (7:0 gegen Spartak Moskau!), den FC Sevilla und Schachtjor Donezk.