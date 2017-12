MeToo-Kampagne ist die "Person des Jahres"

Auch in Österreich zog die Kampagne weite Kreise: Der Politiker Peter Pilz musste nach Belästigungsvorwürfen zurücktreten. Die Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg schilderte Missbräuche während ihrer aktiven Karriere.

Ombudsstelle für Filmschaffende

Am Mittwoch meldete sich auch die Akademie des Österreichischen Films zur #MeToo-Bewegung zu Wort. Präsident Stefan Ruzowitzky verkündete bei einer Pressekonferenz, dass eine eigene Vertrauensstelle für Betroffene eingerichtet worden sei. "Bei uns gibt es berufsbedingt Nacktheit und körperliche Nähe - und das ist ein guter Nährboden für Missverständnisse respektive Missbrauch", umriss der Regisseur die Motivation für den Schritt. Man orientiere sich mit der Ombudsstelle an der Gleichbehandlungsanwaltschaft. "Bei der Vertrauensstelle handelt es sich nicht um ein Diskussionsforum, sondern um ein Gesprächsangebot zu konkreten und aktuellen Fällen", so Ruzowitzky.