Liebe SPÖ: Dagegensein als Programm reicht nicht!

Zwischenzeitlich bringt sich die Opposition bereits in Stellung. Während die Liste Pilz noch mit den Nachwehen rund um den Skandal ihres derzeit zwangsurlaubenden Parteichefs zu kämpfen hat und Matthias Strolz, der selbst ernannte "pinke Stachel" von den NEOS, laut darüber nachdenkt, bei welchen Themen er die begehrte Zweidrittelmehrheit bieten will, gibt es vor allem eine Partei, der man derzeit scheinbar so gar nichts rechtmachen kann. Bereits knapp eineinhalb Monate nach der Nationalratswahl sieht die SPÖ in ihren Kassandra-Rufen das gesamte Land vor dem absoluten Abgrund stehen - freilich nur deshalb, weil sie dieses Mal selbst nicht am Verhandlungstisch sitzen darf.