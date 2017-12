Ob i aufs Christkind wart oder an Baum aufstell

1. Der richtige Baum

Unser Tipp: eine gesägte Nordmanntanne vom OBI. Die gibt es schon ab 9,99 Euro pro Stück, in verschiedenen Größen und immer der gleichen Farbe: in schönem Dunkelgrün.

2. Die Sache mit dem Aufstellen

Damit Ihnen das Baumaufstellen keinen "Baum aufstellt", sind die zwei wichtigsten Worte "anspitzen" und "Ständer". Was sich im ersten Moment so gar nicht jugendfrei liest, ist eigentlich kinderleicht erklärt:

Zum Anspitzen tragen Sie unbedingt Handschuhe und alte Kleidung, damit Sie sich nicht am Stamm bzw. den Nadeln verletzen oder schmutzig machen. Prüfen Sie zuerst, wie viel Sie entfernen müssen, damit der Baum in den Ständer passt und schauen Sie, dass Sie gleichmäßig arbeiten. So steht auch noch am heiligen Abend alles gerade. Den richtigen Ständer zu finden ist da schon einfacher. Die einzigen Anforderungen, die der erfüllen muss, sind nämlich, dass möglichst lange alles sitzt bzw. steht. Hier empfehlen wir den OBI-Christbaumständer "Basic" für eine Baumhöhe bis 220 cm um nur 27,99 Euro.