Land nimmt Kampf gegen Glyphosat auf

Mit juristischen Winkelzügen will das Land Kärnten jetzt doch den Kampf gegen den Unkrautvernichter Glyphosat aufnehmen! Nach langem Hin und Her haben Juristen eine Lösung gefunden, das als krebserregend in Verdacht stehende Pestizid zumindest auf Zeit verbieten zu können - mit Rückendeckung von der EU.