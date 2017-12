„Wir sind das Verbindungsglied zur Cobra“

"Krone": Ihre Bereitschaftseinheit ist bisher noch wenig bekannt, wie könnte man das Aufgabengebiet kurz umschreiben?

Markus Vorderderfler: Wir sind so etwas wie das Verbindungsglied zwischen regulären Polizeikräften und der Spezialeinheit Cobra. Wir sind dazu da, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Wird es gefährlich, setzen wir die Erstmaßnahmen und entscheiden, ob auch die Cobra gerufen werden sollte.



"Krone": Bei welchen Einsätzen war Ihre Truppe präsent?

Vorderderfler: Beispielsweise bei der Bombendrohung während eines Konzerts in der Messehalle Wels, oder bei der Fahndung und Festnahme von litauischen Autodieben in Rainbach.



"Krone": Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort, stoßen Sie da nicht auch auf Skepsis?

Vorderderfler: Bei manchen besteht vielleicht noch Informationsbedarf - doch überall, wo wir schon im Einsatz gestanden sind, gab es nur positive Resonanz.



"Krone": Ihre Einheit ist bei Risiko-Fußballspielen und der Bekämpfung von Kriminalitäts-Hotspots aktiv. Was ist dabei die Philosophie?

Vorderderfler: Wir versuchen, zu deeskalieren - wenn das aber nicht fruchtet, haben wir die Möglichkeit, uns entsprechend durchzusetzen.



"Krone": Sie hoffen darauf, dass aus dem Probebetrieb eine Dauereinrichtung wird.

Vorderderfler: Die Entscheidung dafür könnte in den kommenden Monaten fallen.

Interview: Jürgen Pachner, Kronen Zeitung