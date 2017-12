"Schlechter Scherz" führte zu Bombenalarm

Einen schlechten Scherz hat sich ein Passant am Dienstagvormittag in Getzersdorf-Inzersdorf nahe Herzogenburg in Niederösterreich erlaubt, als er an einem Fahrzeug eines Paketdienstes vorbeiging. So meinte er zu dem Fahrer, er solle aussteigen, weil etwas explodieren könnte - wohl in Anlehnung an den aktuellen DHL-Erpressungsfall. Zum Lachen waren die Folgen nicht - es kam zum Polizeieinsatz.