Meghan Markle trainiert mit der britischen Armee

Große To-do-Liste

Auf der To-do-Liste der künftigen Herzogin stehen aber noch weitere Aufgaben: Neben der Hochzeitsplanung und der Suche an dem perfekten Brautkleid will sich die Protestantin Markle noch einmal anglikanisch taufen und konfirmieren lassen. Ein Berater des Königshauses schult die US-Amerikanerin zudem in britischer Politik, außerdem will Markle die britische Staatsbürgerschaft annehmen.