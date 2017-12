Kärntner Polizei hob großen Drogenring aus

Seit Jänner 2017 ermittelten die Kriminaldienstgruppen des Klagenfurter Stadtpolizei- und Bezirkspolizeikommandos gegen die aus Nigeria und Ghana stammende Tätergruppe. Die jungen Männer, alle zwischen 16 und 22 Jahre alt, sollen vor allem in der Landeshauptstadt sowie in Krumpendorf kiloweise Heroin und Kokain gewerbsmäßig sowie im Rahmen einer kriminellen Vereinigung in Verkehr gebracht zu haben. Konkret soll es sich sogar um mehrere Hunderttausend Euro handeln.

"Auf Basis dieser geführten Ermittlungen konnten, erließ die Staatsanwaltschaft vorerst vier Festnahmeanordnungen gegen bereits identifizierte Beschuldigte sowie Anordnungen zu Hausdursuchungen", schildert ein Ermittler. Am Freitag erfolgte schließlich der Zugriff, wobei insgesamt sogar zehn Verdächtige Dealer des Drogenrings geschnappt werden konnten.

Der Polizist weiter: "Außerdem gelang es uns vier weitere Schwarzafrikaner aufgrund von Übertretungen nach dem Fremdenpolizeigesetz auszuforschen und festzunehmen." Bei der Razzia wurden zudem Drogengeld in der Höhe von rund 10.000 Euro, szenetypische "Balls" Heroin und Kokain, entsprechendes Verpackungsmaterial und etwa 70 Mobiltelefone, mit welchen die Dealer ihre Drogenverkäufe organisierten, sichergestellt.

Nigerianer wollte Polizisten Dienstwaffe entreißen

Ein erst 18-jähriger Nigerianer verlor nach der Razzia die Fassung, versuchte sogar bei der Einvernahme einem Ermittler die Dienstwaffe zu entreißen. "Unser Kollege konnte den Verdächtigen gerade noch rechtzeitig daran hindern, weshalb es zu keinem ernster zu nehmenden Vorfall kam."

Weiters wurden den Beschuldigten in zwei Fällen der Tatbestand des Gebrauches fremder Ausweise und in einem Fall eine Urkundenunterdrückung nachgewiesen.

Weitere Ermittlungen sind entsprechend der Größenordnung des Aktenvorganges erforderlich. Mit der Ausforschung von weiteren Mittätern und Drogenkonsumenten kann gerechnet werden.

Entsprechende zweckdienliche Hinweise an die nächste Polizeidienststelle oder das Kriminalreferat des SPK Klagenfurt/WS (059133/25-3333) sind erbeten.

Bei der erfolgreichen Aktion gegen die Drogenmafia waren noch folgende Organisations- bzw. Ermittlungseinheiten in äußerst professioneller Art und Weise beteiligt:

EKO-Cobra Kärnten und EKO-Cobra Salzburg

EGS des LKA Kärnten

Beamte der Einsatzeinheit Kärnten

Beamte der Suchtmittel-Erhebungsgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten,

Tatortspurensicherer des SPK Klagenfurt/WS und Bezirksspurensicherer BPK Klagenfurt-Land

Beamte der PI Fremdenpolizei, PI Ferlach-AGM u. Grablach-AGM

Beamte des Bundesamtes für Fremden- u. Asylwesen

Alexander Schwab, Kärntner Krone