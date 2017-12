Angelo Kelly: "Wir waren hochnäsig geworden"

Kelly Family im März 2018 in Wien

Nach ihrem Erfolg in den 90er-Jahren erlebt die nun auf sechs Geschwister geschrumpfte Band derzeit ein Comeback. Wie er selbst damals, gehen auch Angelo Kellys fünf eigene Kinder nicht in die Schule. "Irgendwie hatten wir das Gefühl, das ist nicht der richtige Weg für uns", sagte er dem Blatt. "Also begannen wir auf unserer Reise damit, die Kinder selbst zu unterrichten." Am 9. März 2018 tritt die Kelly Family in Wien auf.

Lesen Sie außerdem:

Michael Patrick Kelly im Interview