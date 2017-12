OÖ: Unbekannte jagten Bankomat in die Luft

In den frühen Morgenstunden stahlen die Täter einen alten Ford Galaxy, der in der Nähe geparkt war, durchstießen damit die Tür zu einem Schuhgeschäft in dem Einkaufspark und kamen von dort zum Bankomatraum. Dann stellten sie einen Verkaufswagen als Sichtschutz auf, bohrten ein Loch ins Bankomatgehäuse und ließen Gas einströmen, das sie dann zündeten. Die Explosion zerriss den Automaten und legte die Geldlade frei.