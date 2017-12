Gastro-Rauchverbot: Auf den Gehsteigen wird es eng

Allerdings - und das ist eine weitere schlechte Nachricht für die Nachbarn von Lokalen - sind drei von vier Lokalbesuchern unter 45 Jahre alt. Auf den Gehsteigen wird es also bei Tag und Nacht ziemlich eng - und wohl auch laut.

Disco-Betreiber wirft das Handtuch

Angesichts des generellen Rauchverbots zieht bereits der erste Lokalbetreiber die Konsequenzen. Roger Pfister, Chef des A-Danceclub (ehemals Andagio) in der Wiener Millennium City, wird mit Mai das Handtuch werfen: "Wenn das Gesetz in dieser Form kommt, muss ich meine Gäste in den Innenhof schicken", erklärt der Unternehmer, "das wäre meinen Anrainern nicht zumutbar. Sie haben, und das verstehe ich sogar, mit Anzeigen gedroht." Damit wären über Nacht auch gleich einmal 45 Arbeitsplätze weg. Möglicherweise sind es nicht die letzten ...

Kronen Zeitung