Rauchverbot: „Da geht es auch um Tausende Jobs“

Blauer Dunst adieu? Nicht mit ihm. Pollischansky will das geplante Nichtrauchergesetz zu Fall bringen. Rückendeckung gibt es von Kollegen sowie von Strache. Am Donnerstagabend machten die Wirte in Pollischansky‘s Weinbar in der Wiener Innenstadt auf die fatalen Folgen eines kompletten Tschickverbots in der Gastro aufmerksam.