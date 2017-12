„Adventkränze in der Wohnung natürlich erlaubt“

Adventkränze bleiben in Schulen und Kindergärten

In den Schulen und Kindergärten bleiben die Adventkränze auch künftig erhalten. "Das ist einfach Tradition. Nebenbei nutzen wir die Gelegenheit, jüngeren Kindern dabei einen sorgsamen Umgang mit Feuer zu vermitteln", so Michaela Zlamal, Pressesprecherin von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Philipp Wagner, Kronen Zeitung