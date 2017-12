Polizist rettet Autofahrer vor Absturz von Brücke

Ein wahrhaft heldenhafter Polizist sorgt in Großbritannien für Schlagzeilen: Autobahnpolizist Martin Willis, auch "Motorway Martin" genannt, hat einem verunglückten Autofahrer am vergangenen Freitag wohl das Leben gerettet - indem er sich 15 Minuten lang bei winterlichen Wetterbedingungen mit bloßen Händen an einem Rad des Unfallwagens, der von einer Brücke zu stürzen drohte, festhielt. Gäbe es keine Aufnahmen des Einsatzes, man würde es wohl kaum für möglich halten ...