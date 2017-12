Internet-Mafia kassiert groß ab

"Servus! Bist du vor dem Computer? Hast du Internet-Banking?", schickte ein "enger" Internet-Freund dem jungen Familienvater eine elektronische Nachricht.

Sofort war dem möglichen Opfer in diesem Fall klar: "Das kann nur ein Trick von Betrügern sein." Ein Anruf bei besagtem Freund bestätigte dann den Verdacht. "Wir konnten das schnell klären. Andere fallen im ersten Moment vielleicht auf diese gemeine Masche herein", erklärt er.

Internet-Experten warnen jedenfalls eindringlich: "Wer auf diese Nachricht antwortet, wird in eine längere Mail-Konversation verwickelt. Am Ende wollen die Absender immer nur an die geheimen Bankdaten ihrer Opfer kommen."

Gibt man diese preis, verschwindet Geld vom Konto für immer in den unendlichen Weiten des Internets!

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung