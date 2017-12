Herrl fixiert mit seinen Hunden Eisenstangenräuber

Wilde Rauferei mit Angreifer

Als der Verdächtige die 70 Zentimeter lange Eisenstange drohend über seinen Kopf hob, stürzte sich der 45-Jährige auf den Angreifer, es kam zu einer wilden Rauferei. Doch dem Oberösterreicher gelang es schlussendlich, mit seinem Mischlingsrüden und seiner Boxerhündin den Täter so lange in Schach zu halten, bis die Polizei eintraf.

Wie sich herausstellen sollte, hatte der Verdächtige bereits am frühen Dienstagmorgen in Sierning versucht, einen 30 Jahre alten Mann zu überfallen. Laut Polizei fasste er das Opfer an der Jacke und wollte ihm den Rucksack entreißen. Der Einheimische konnte sich befreien und rannte davon. Der 57-Jährige wurde in die Justizanstalt Garsten gebracht.