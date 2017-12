Frau mit gespendeter Gebärmutter bekam Baby

Nur eine von vier Uterus-Transplantationen erfolgreich

Im Oktober letzten Jahres hatte die Baylor-Uniklinik in Dallas mitgeteilt, dass dort vier Frauen ein fremder Uterus eingesetzt worden war. In drei Fällen musste er jedoch später wieder entfernt werden, weil es zu Durchblutungsstörungen kam. Ärzte und Wissenschaftler hoffen, in Zukunft mehr Frauen, die ohne Uterus zur Welt kommen, trotzdem ihren Kinderwunsch erfüllen zu können.

Als Auswahlkriterium in Dallas gilt, dass sie zwischen 20 und 35 Jahre alt sind und über gesunde Eierstöcke verfügen. Die Eier werden künstlich befruchtet und bis zur Übetragung eingeforen. Frühestens ein Jahr nach der Uterus-Verpflanzung können die Embryonen eingesetzt werden. Die Entfernung und spätere Verpflanzung in Dallas hat nach Angaben der Klinik jeweils fünf Stunden gedauert, berichtet "Enterpress News".