Bauern schlagen Models: TV-Quoten im November

Bauern schlagen Models

Im Match Bauern versus Models haben bei ATV vorerst die Landwirte die Nase vorn. Die "Bauer sucht Frau"-Ausgaben hatten im November stets über 260.000 Zuschauer, schrieb ProSiebenSat.1Puls4 am Freitag in einer Ausendung, bei "Austria's Next Topmodel" waren im Schnitt 126.000 dabei. Im Schnitt 241.500 hatte auf Puls 4 das Finale von "Ninja Warrior Austria". Der Sender ist mit seinem Herbst-Highlight zufrieden, im Schnitt habe jede Folge 210.400 Seher gehabt.

Reichweiten-Renner im ORF waren einmal mehr die "Zeit im Bild" als meist gesehene Sendung (1,465 Millionen am 12. November). Krimis ("Rosenheim-Cops", Münster-"Tatort") und die ersten Alpin-Ski-Übertragungen finden sich ebenfalls unter den Top Ten. "Daheim in Österreich" konnte im November einen Rekord einfahren, die Sendung aus Großwarasdorf hatte am 8. November durchschnittlich 447.000 Zuschauer.