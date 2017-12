Millionen Afrikaner sind auf Arbeitssuche

Hadjo Haruna hat 13 Kinder und mehr als 100 Enkel. So viele, dass sie irgendwann aufgehört hat zu zählen, sagt die 71-jährige. Ihre Familie ist Harunas ganzer Stolz. Von Familienplanung hält sie gar nichts. "Verhütung gehört nicht zu unserer Tradition", erklärt sie bestimmt. "Jede Frau sollte so viele Kinder haben, wie sie nur kann."

Bis 2100 werden 40 Prozent aller Menschen in Afrika leben

In ganz Afrika wächst die Bevölkerungszahl rasant. UNO-Experten erwarten, dass sich die Zahl der Menschen in Afrika bis 2050 auf 2,5 Milliarden verdoppeln wird. Bis zum Jahr 2100 werden demnach 40 Prozent aller Menschen, rund 4,5 Milliarden, in Afrika leben.