Van der Bellens Wunsch: Regierung bis Weihnachten

Mit Strache habe er aber auch besprochen, dass die FPÖ im Europaparlament gemeinsam mit Rechtsaußenparteien wie dem französischen Front National in der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit sitzt. Es sei der FPÖ klar, dass hier "besondere Aufmerksamkeit erforderlich" sei, so Van der Bellen.

EU-Protokolle "Mischung aus Fakes und Tatsachen"

Die Berichte über seine Aussagen bei einem Mittagessen mit EU-Botschaftern, bei dem auch die Kommentare zu Vilimsky und Gudenus gefallen sind, bezeichnete Van der Bellen als eine "Mischung aus Fakes und Tatsachen". Was davon in welche Kategorie fällt, wollte er nicht preisgeben. Ebenso wenig wollte er darüber spekulieren, von wem diese vertraulichen Aussagen an die Öffentlichkeit gespielt wurden: "Ich bin kein Kriminologe."