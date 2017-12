Türkis-Blau gibt Gas: Regierung am 20. Dezember?

Die "Steuerungsgruppe" traf sich am Freitag zum vierten Mal in dieser Woche. Mittlerweile haben alle Fachgruppen ihre Ergebnisse eingemeldet, so Köstinger. Auf den 20. Dezember angesprochen, sagte sie, dass Qualität im Vordergrund stehe, der Termin biete sich jedoch an.

Umweltministerin Köstinger? - "Liegt mir sehr am Herzen"

Dass sie am "Umwelt-Tag" der Verhandlungen vor die Medien trat, werteten Beobachter als Hinweis darauf, dass sie auch als Ministerin dieses Ressort übernehmen könnte. Köstinger dazu knapp: "Diese Frage stellt sich nicht", jetzt sei sie Nationalratspräsidentin. Im Europaparlament habe sie maßgeblich mit diesem Bereich zu tun gehabt und diesen auch im zuständigen Cluster mitverhandelt: "Das Thema liegt mir sehr am Herzen."