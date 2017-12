20.000 Euro Beute bei Coup

Mitbesitzer Harald Holzerbauer ist mit den Nerven am Ende. Kriminelle hatten bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag in seinem Lokal, dem Gotthardt’s Bank, zugeschlagen und den gut befüllten Tresor bis auf den letzten Cent geleert. Die Täter dürften über das Dach in die Büroräumlichkeiten gelangt sein, eine Putzfrau entdeckte in den Morgenstunden nur noch pure Verwüstung.

Ausnahmsweise wollten die Besitzer noch über den Sonntag hinaus die Tageslosung sicher verwahren, doch die Kriminellen dürften bestens informiert gewesen sein. Der Schaden ist mit rund 20.000 Euro enorm. Versichert war jedoch nur ein Teil der Summe. Zusätzlich wurden auch noch alle Büroräumlichkeiten durchwühlt. Harald Holzerbauer verärgert: "Es ist eigentlich unfassbar. Jetzt haben wir aber sofort eine Alarmanlage und Videoüberwachung installiert."

Josef Poyer & Christian Schulter, Kronen Zeitung