Schweizer Bergdorf ködert Neubürger mit Geld

Um die stetige Abwanderung zu stoppen, will das Schweizer Bergdorf Albinen Neubürger nun mit Geldgeschenken locken. 100 Bürger der 240-Seelen-Gemeinde im Kanton Wallis beteiligten sich am Donnerstagabend an einer entsprechenden Abstimmung. Mit 71 zu 29 Stimmen wurde der Plan angenommen.