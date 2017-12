3. Türchen im „Kärntner Krone“-Adventkalender

Die Temperaturen werden kälter, es fängt an zu schneien - der Winter zieht ins Land. Schneebedeckte Almen und weiße Wälder erstrecken sich über Kärnten, die Seen und Teich in unserem schönen Bundesland frieren langsam aber sicher zu. Hinter dem 3. Türchen des "Kärntner Krone"-Adventkalenders versteckt sich ein Tagesausflug: Zu zweit können Sie die wunderschöne Aussicht auf das verschneite Kärnten von einem Heißluftballon genießen!