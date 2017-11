Rund um die Pflege herrscht Alarmstufe Rot

Die Pflege, eines der ganz großen Zukunftsthemen in unserem Land, sorgt aktuell wieder für Negativschlagzeilen. Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Pfleger im niederösterreichischen Kirchstetten und dem Todesfall in Hartheim in Oberösterreich droht in den kommenden Jahren ein Personal-Supergau: 40.000 Kräfte werden bis 2050 benötigt.