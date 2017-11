Russland verliert Kontakt zu Wetter-Satellit

Eineinhalb Jahre nach der Eröffnung seines neuen Weltraumbahnhofs Wostotschny hat Russland am Dienstag zum zweiten Mal eine Rakete von dort ins All geschossen. Die "Sojus"-Rakete startete planmäßig von dem Kosmodrom rund 8000 Kilometer östlich von Moskau, doch nach dem Start habe man den Kontakt zum Wetter-Satelliten, den sie ins All bringen sollte, verloren.